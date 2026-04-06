Эпштейн может быть… живым?

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол сделал громкое заявление. Уверяет, что одиозный финансист Джеффри Эпштейн жив.
Было сказано: «Он точно жив. Джеффри Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений».
Добавляется: «Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно».
Кроме этого он поставил под сомнение официальную версию смерти бизнесмена-извращенца, обратив внимание на обстоятельства обнаружения его тела.
Отмечается, что в момент происшествия камеры видеонаблюдения были отключены, а тюремные охранники спали.
