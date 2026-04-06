Ученые обнаружили связь между группой крови и риском диабета 2 типа

Международная группа исследователей пришла к выводу, что люди с группой крови B могут иметь несколько повышенный риск развития сахарного диабета 2 типа, сообщает Science Alert. Согласно большому обзору исследований, вероятность заболевания у них в среднем на 28% выше по сравнению с людьми с другими группами крови.

Работа, которую возглавила эпидемиолог Фан-Хуа Лю из Медицинского Университета Китая, основана на анализе 51 систематического обзора с метаанализами. В целом ученые проверили около 270 возможных связей между группами крови и различными заболеваниями.

После тщательной проверки данных — с учетом статистической достоверности, объема выборок и возможных погрешностей — только одна связь получила убедительное подтверждение: между группой крови B и повышенным риском диабета 2 типа.

Причины такой связи пока не установлены. Предварительные гипотезы указывают на возможную роль микробиома кишечника, но этот вопрос требует дополнительных исследований.

Однако, хотя связь с группой крови является статистически значимой, её влияние значительно меньше, чем у классических факторов риска. Например, регулярное потребление обработанного мяса может повысить риск диабета на 37%, малоподвижный образ жизни — более чем вдвое, а избыточный вес остается одним из самых сильных факторов.

