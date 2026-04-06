В Украине могут усилить наказание для уклонистов

В Украине могут усилить ответственность для уклоняющихся от военной службы и тех, кто самовольно покинул военную часть. Также разрабатывается формула для мобилизации, которая учитывала бы потребности военных и четко показывала сроки службы. Об этом заявила военный омбудсман Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина, отметив необходимость изменений подхода к ответственности.

По ее словам, в первую очередь, государство должно сосредоточиться именно на ухилянтах (уклонистах), а не только на наказании военных.

«Мой тезис на всех совещаниях — сначала должно быть усиление ответственности для уклонистов, а только потом — усиление ответственности за СЗЧ», — отметила она.

По ее словам, будущие решения власти могут быть непопулярны.

«Тем, кто убегает от службы уже не один год, это не понравится. Но без этого никак», — резюмирует она.

Решетилова также акцентирует, что часть людей избегает службы из-за неопределенности, сколько нужно служить и тому подобное, и сейчас в рабочей группе пытаются вывести справедливую формулу мобилизации.

«Если им сказать, что вы идете служить на 2 или на 3 года, то, по крайней мере, так люди могут спланировать свою жизнь. Ты отслужил 2-3 года, потом у тебя снова ротация, снова меняемся», — почеркнула она.

Отметим, за нарушение военного учета по статьям 210 и 211 КУоАП можно получить штраф 3 400 — 8 500 грн, если повторно в течение года — 8 500 — 17 000 грн. При потере или порче военных документов — 850 — 1 700 грн, повторно или в особый период — 1 700 — 3 400 грн. По ст. 337 УК Украины уклонение от военного учета — штраф 5100 — 8500 грн или исправительные работы до 1 года.

Административная ответственность (ст. 210-1 КУоАП):

— неявка в ТЦК или уклонение без уважительных причин — штраф 17 000 — 25 500 грн;

— повторное нарушение — до 34 000 грн.

Уголовная ответственность (ст. 336 УК Украины):

— уклонение от мобилизации карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;

— возможно смягчение только при добровольном признании и сотрудничестве со следствием.

Напомним, Минобороны анонсировало изменения в мобилизации.