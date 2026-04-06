«Порошенко играет в оппозицию в связке с Ермаком», - волонтер

Петр Порошенко действует в связке с экс-руководителем ОП Андреем Ермаком и фактически играет роль «послушной оппозиции», пытаясь вернуться к власти во время войны. Об этом заявила волонтер и блогер Василия Коваленко в своем авторском блоге.

По ее словам, нынешнее политическое поведение Порошенко выглядит продуманной стратегией, а не реальной оппозиционной деятельностью. Она утверждает, что речь идет о попытке сформировать контролируемую политическую конфигурацию.

«Он в явной связке с Ермаком… должен стать подконтрольным оппонентом и послушной оппозицией», - пишет автор блога.

Коваленко считает, что, несмотря на публичные конфликты и заявления, такие действия являются частью политической игры, направленной на возвращение влияния.

В своем сообщении она также отмечает, что Порошенко, по ее оценке, использует войну, суды и публичную активность как инструменты для усиления собственных позиций, параллельно атакуя представителей власти, в частности, руководителя ОП Кирилла Буданова и его заступницу Ирину Мудрую.

Блогерко подчеркивает, что такое поведение происходит в момент, когда страна требует максимальной консолидации, а не политических сценариев и борьбы за рейтинги.

Она также увязывает это со стремлением вернуться к власти, отмечая, что, по ее мнению, за этим стоит не идеология, а политический интерес.