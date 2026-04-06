Россия якобы не ставила Украине никаких дедлайнов по выводу войск с Донбасса. Однако Кремль продолжает требовать выхода ВСУ с этой территории для заключения мирного соглашения. Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

«Для остановки горячей фазы „СВО“ Украина должна вывести войска с Донбасса, но никаких дедлайнов Россия не ставила», — сказал Песков.

По его словам, вывод украинских войск с Донбасса способствовал бы переходу к «политико-дипломатическому урегулированию конфликта».

В то же время спикер Кремля заявил, что Россия будет продолжать войну до достижения всех указанных целей, а Киеву следовало бы вывести войска с Донбасса «уже сегодня, а лучше вчера».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвинула новые условия по завершению войны — она требует, чтобы Украина оставила Донбасс в течение двух месяцев.