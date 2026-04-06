В Одессе полицейские сломали руку мужчине в присутствии ТЦК

В Одессе вспыхнул очередной скандал с мобилизацией. Во время задержания водителя полицейские заломали ему руку, при этом рядом находились военные ТЦК. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Ко мне поступила информация о случае в Одессе», — сообщил омбудсмен.

По его словам, во время принудительного задержания водителя работники патрульной полиции в присутствии военнослужащих Хаджибейского РТЦК и СП нанесли ему телесные повреждения в виде перелома плечевой кости.

«Установлено, что водитель не создавал угрозы жизни или здоровью и самостоятельно разблокировал центральный замок автомобиля. Поэтому патрульные, вероятно, вышли за пределы полномочий и применили физическую силу непропорционально обстоятельствам», — отметил Лубинец.

Ранее дисциплинарная комиссия по результатам служебного расследования признала действия полицейских «законными», а Государственное бюро расследований изначально не предоставило правовой реакции на этот случай.

Сейчас Одесская областная прокуратура осуществляет досудебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия и предоставления окончательной правовой оценки действиям должностных лиц.

Представитель Уполномоченного по правам человека в местах несвободы Виталий Никулин инициировал процесс пересмотра дела после того, как предыдущие инстанции проигнорировали нарушения.

Дмитрий Лубинец отметил, что каждый факт неправомерного применения физической силы получит надлежащую оценку, а сама ситуация находится под его личным контролем.

Напомним, ранее в марте в Одессе произошел еще один инцидент: в Пересыпском районе женщина попала под колеса микроавтобуса ТЦК. В результате ДТП была назначена служебная проверка.