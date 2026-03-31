Россия завербовала на войну против Украины более 27 тыс. иностранцев из 135 стран

Россия завербовала на войну против Украины более 27 тысяч иностранцев из 135 стран мира. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

«Египет, Йемен, Сомали, Ирак, Алжир, Сирия, Марокко, Иордания — это далеко не полный перечень стран арабского мира, граждан которых российская федерация вербует на войну против Украины... По состоянию на сегодня проект... „Хочу жить“ уже опубликовал данные более 10 тыс. идентифицированных живых и погибших иностранцев в российской армии из разных уголков мира. Всего на данный момент известно о 27 407 иностранных гражданах из 135 стран мира, завербованных в российскую армию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в украинском плену находятся сотни иностранцев, и их количество продолжает расти. Еженедельно Силы обороны Украины берут в плен от одного до трёх граждан третьих стран. Только в 2025 году в оккупационных войсках РФ оказались сотни выходцев из арабоязычных стран Африки и Ближнего Востока.

Напомним, как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига, против Украины на стороне РФ воюют более 1700 граждан из стран Африки.