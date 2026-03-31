Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о риске перерастания войны в Иране в масштабный региональный конфликт. По его словам, такой сценарий может стать для Германии и Европы «таким же тяжелым бременем, как пандемия COVID-19 или начало войны в Украине». Об этом сообщает Tagesschau.

На совместной пресс-конференции с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине Мерц отметил, что конфликт на Ближнем Востоке уже сейчас влияет на жизнь европейцев.

«Война касается уже всех. Она ворвалась в наш повседневный быт. Вот уже неделями растут цены на бензин, энергоносители для немецких домохозяйств и предприятий», — отметил канцлер.

Отдельное внимание Мерц уделил рискам безопасности внутри Германии. Он заявил, что из-за обострения на Ближнем Востоке придется снова усиливать полицейскую охрану синагог и еврейских общин.

Канцлер также предложил создать международную контактную группу для координации помощи региону после завершения боевых действий. По его словам, это позволит избежать хаоса и эффективнее восстанавливать пострадавшие территории.

Напомним, война между США и Ираном продолжается уже более месяца. Начавшись в конце февраля с ударов по иранским объектам, конфликт быстро перерос в масштабное противостояние, которое всколыхнуло весь регион.