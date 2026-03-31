Трамп выдвинул еще более жесткий ультиматум Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил взорвать и полностью уничтожить все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг, если Иран не согласится на сделку. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

По словам американского президента, США сейчас ведут переговоры с «новым и более умным режимом» в Иране о прекращении военных операций.

Он также заявил о якобы значительном прогрессе в этом процессе.

«Но если по какой-то причине в ближайшее время не будет достигнуто соглашение, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно „открыт для бизнеса“, мы завершим наше замечательное „пребывание“ в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг (и, возможно, все опреснительные установки!), которых мы намеренно еще не „касались“», — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что такие действия могут стать ответом на многолетнюю политику Ирана.

«Это будет местью за наших многочисленных солдат и других, которых Иран уничтожил и убил в течение 47-летнего террора старого режима», — добавил президент США.

Остров Харг расположен примерно в 25 километрах от иранского побережья и обеспечивает около 90% нефтяного экспорта страны.

Благодаря глубоководной акватории здесь могут швартоваться крупные танкеры. На острове живут тысячи людей, преимущественно нефтяники.

Напомним, 22 марта президент США выдвинул Ирану 48-часовой ультиматум с требованием полностью открыть стратегически важный Ормузский пролив для судоходства.

Если этого не произойдет, то Соединенные Штаты уничтожат все электростанции, тогда пригрозил Трамп.

Впрочем, 23 марта американский президент отложил возможные удары по Ирану минимум на пять дней после проведения переговоров, которые в Вашингтоне назвали «хорошими» и «продуктивными».

По данным СМИ, Трамп отказался от удара по энергетике Ирана и начал переговоры после предупреждений союзников о риске катастрофы.