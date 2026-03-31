Иран обвинил Украину в участии в войне на Ближнем Востоке. В МИД отреагировали

Иран заявил, что Украина является «активным участником военной агрессии» против страны. Такое заявление сделал в письме к генсеку ООН постоянный представитель Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани.

Как сообщает NBC News со ссылкой на иранские государственные СМИ, причиной таких выводов в Иране назвали признание Украиной того, что она отправляет экспертов на Ближний Восток.

В письме Иравани говорится, что «Украина несет международную ответственность в соответствии с международным правом за содействие или помощь в совершении международно-противоправного деяния».

«Умышленное нацеливание на гражданскую промышленную инфраструктуру с целью экономического давления или коллективного наказания может представлять собой серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления», — заявил постпред Ирана в ООН.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X назвал иранского представителя лжецом.

«Как понять, лжет ли представитель иранского режима? Если губы двигаются, значит, лжет», — заявил Тихий.

Как напомнил спикер, с 2022 года Украина подверглась ударам почти 60 тысяч дронов, которые Иран предоставил России. В то же время ни один украинский дрон никогда не поражал Иран, подчеркнул представитель министерства.

«Этого лжеца уже давно не должно было бы быть, как и его режима», — подчеркнул Георгий Тихий.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может помочь партнерам разблокировать Ормузский пролив. По его словам, Украина договаривалась с арабскими странами об экспорте морских дронов.