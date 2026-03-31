Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Иран обвинил Украину в участии в войне на Ближнем Востоке. В МИД отреагировали

Иран обвинил Украину в участии в войне на Ближнем Востоке. В МИД отреагировали

Иран заявил, что Украина является «активным участником военной агрессии» против страны. Такое заявление сделал в письме к генсеку ООН постоянный представитель Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани.

Как сообщает NBC News со ссылкой на иранские государственные СМИ, причиной таких выводов в Иране назвали признание Украиной того, что она отправляет экспертов на Ближний Восток.

В письме Иравани говорится, что «Украина несет международную ответственность в соответствии с международным правом за содействие или помощь в совершении международно-противоправного деяния».

«Умышленное нацеливание на гражданскую промышленную инфраструктуру с целью экономического давления или коллективного наказания может представлять собой серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления», — заявил постпред Ирана в ООН.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X назвал иранского представителя лжецом.

«Как понять, лжет ли представитель иранского режима? Если губы двигаются, значит, лжет», — заявил Тихий.

Как напомнил спикер, с 2022 года Украина подверглась ударам почти 60 тысяч дронов, которые Иран предоставил России. В то же время ни один украинский дрон никогда не поражал Иран, подчеркнул представитель министерства.

«Этого лжеца уже давно не должно было бы быть, как и его режима», — подчеркнул Георгий Тихий.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может помочь партнерам разблокировать Ормузский пролив. По его словам, Украина договаривалась с арабскими странами об экспорте морских дронов.

Тэги: Украина, Иран, война

Комментарии

fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
fraza.com
Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди