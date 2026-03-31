В «Укрэнерго» рассказали, будут ли отключать свет 31 марта

В Украине во вторник, 31 марта, не ожидается применение графиков почасовых отключений света. Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

«Во вторник, применение мер ограничения потребления не планируется», — отметили в компании.

В «Укрэнерго» обратились к украинцам с призывом ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы — с 18:00 до 22:00.

К слову, ранее украинские СМИ со ссылкой на эксперта сообщали о том, что 31 марта в Украине якобы могут отключать свет. Это «связано с дождями и выводом в плановый ремонт двух атомных энергоблоков».

Напомним, после серии российских ударов по энергетическим объектам ситуация в Украине остается тяжелой. Временное ослабление ограничений произошло вместе с потеплением, поскольку украинцы стали реже пользоваться мощными электроприборами по типу обогревателей.

Уровень генерации электроэнергии в результате российских ударов значительно просел.