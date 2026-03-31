Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «согласился» на большинство из 15 требований, выдвинутых США Тегерану для прекращения войны, однако до сих пор неясно, ведут ли стороны переговоры. Об этом пишет Bloomberg.

«Они согласились на большинство пунктов. Почему бы им этого не делать? Мы будем просить еще о нескольких вещах», — сказал он.

В то же время американский лидер не уточнил, на какие именно уступки пошел Иран.

В Bloomberg напомнили, что публично Иран отклонил 15-пунктный перечень условий прекращения огня, который администрация Трампа передала через посредников в Пакистане, а также выдвинул в ответ пять собственных условий, а именно сохранение суверенитета над Ормузским проливом.

В свою очередь, ранее Трамп заявил, что хочет захватить нефтяные ресурсы Ирана, что будет означать значительное обострение конфликта.

«Честно говоря, мне больше всего нравится захватить нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: „Зачем ты это делаешь?“ Но это глупые люди», — подчеркнул он в интервью Financial Times.

Однако Bloomberg пишет, что захват иранской нефти потребовал бы рискованной военной операции, которая предполагала бы вторжение и оккупацию главного экспортного хаба страны, а именно острова Харк, где находится также иранская военно-морская база.

Трамп подчеркнул, что захват острова Харк «также означал бы, что нам пришлось бы там задержаться на некоторое время». По его словам, война закончится «в ближайшее время», ведь экономические последствия могут перерасти в политическую ответственность для его Республиканской партии перед промежуточными выборами в ноябре.

Кроме того, президент в воскресенье сообщил, что переговоры не исключают дальнейших военных действий.

«Мы добиваемся чрезвычайных успехов в этих переговорах. Но с Ираном никогда не знаешь наверняка, потому что мы ведем с ними переговоры, а потом всегда вынуждены их подрывать», — сказал Трамп.

Также американский лидер намекнул, что США уже достигли своей цели по смене режима.

«Мы имеем дело с другими людьми, чем те, с которыми кто-то имел дело раньше. Это совсем другая группа людей. Поэтому я бы считал это сменой режима. И, честно говоря, они ведут себя очень разумно», — заверил президент.

Напомним, Пентагон готовится к наземной операции в Иране.