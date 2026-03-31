Дональд Трамп снова ставит под вопрос роль НАТО. По данным газеты The Telegraph, полученным от источников из его окружения, президент США рассматривает проект радикальной перестройки альянса, а также возможность вывода американских войск из Германии.

Так Белый дом планирует наказать союзников, которые вносят меньший вклад в оборону.

«Раздражение, которое мы испытываем по отношению к европейцам, вполне реально. Любая страна, которая не платит пять процентов, не должна иметь права голоса в вопросах будущих расходов НАТО», — отметило правительственное источники США.

По убеждению американского президента: кто хочет иметь влияние — должен платить. В настоящее время все государства-члены НАТО обязаны тратить на военные нужды не менее 2% своего ВВП. Однако Трамп хотел бы большего и рассматривает идеи по отстранению от ключевых решений союзников, которые тратят меньше 5%. К таким решениям относятся вопросы расширения альянса, совместных миссий и даже активации взаимной помощи согласно статье 5.

Кроме того, Трамп обдумывает возможность перевода американских войск, размещенных в Германии, в Венгрию. Речь идет о контингенте численностью примерно 35 тысяч человек. Возможная причина такого шага: военные расходы Германии пока далеки от 5% ВВП. В 2025 году они составляли около 2% ВВП, или 152 миллиарда евро.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявлял, что члены альянса на саммите в Анкаре этого года должны представить планы достижения показателя в 5%.

Ранее Трамп заявил, что без Соединенных Штатов НАТО является «бумажным тигром». Он обвинил союзников в пассивности и отказе присоединяться к американской войне против Ирана, назвав их трусами.