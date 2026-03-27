В Иране мобилизовали более миллиона жителей страны на случай наземного вторжения США. Об этом сообщило близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) агентство Tasnim.

По его данным, среди иранских сухопутных сил растет желание устроить американцам «исторический ад» на территории страны. Отмечается, что власти получают массовый приток заявок от иранской молодежи, желающей вступить в ряды полувоенного ополчения Басидж, КСИР и армии.

«США хотят открыть Ормузский пролив... Мы готовы как к реализации их „самоубийственной стратегии“, так и к тому, что пролив останется закрытым», — заявило военное источник Tasnim.

По информации СМИ, США запланировали наземную операцию в Иране и могут начать ее «в ближайшее время». Собеседники Axios среди американских чиновников также отмечали, что Пентагон готовится нанести финальный «разрушительный» удар по Ирану, который будет включать использование сухопутных войск и масштабную бомбардировочную кампанию.

Президенту США Дональду Трампу были представлены возможные варианты наземной операции, в том числе вторжение на остров Харк, через который проходит 90% нефтяного экспорта Ирана, а также захват островов Ларак и Абу-Муса рядом с входом в Ормузский пролив.

Напомним, публично Трамп заявил, что решил отложить удары по энергетике Ирана до 6 апреля ради проведения переговоров, которые продвигаются «очень успешно».

Как сообщалось, США передали Ирану мирный план из 15 пунктов. Он включает требование открыть Ормузский пролив для свободного судоходства, ограничение ракетной программы Ирана потребностями самообороны, прекращение финансирования прокси-сил Тегерана на Ближнем Востоке, демонтаж ядерных объектов, а также передачу МАГАТЭ около 450 килограммов обогащенного до 60% урана.