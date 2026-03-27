Трамп дал прогноз на следующие выборы президента США

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу следующих выборов главы государства. Нынешний американский лидер дал свой прогноз.

Он заявил: «Я бы сказал, что это будет республиканец. Я на самом деле верю в это».

Добавляется: «Это будет хороший кандидат. Среди республиканцев есть целая группа достойных людей. Мы добились столь значительных успехов. Было бы жаль видеть это выброшенным».

Напомним, что президентские выборы в США должны пройти в ноябре 2028-го года.

Ранее Вэнс намекнул, что может уйти из политики.