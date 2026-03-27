Российский диктатор Владимир Путин провел 26 марта закрытую встречу с российскими олигархами, где выдвинул им требование «скинуться» на войну деньгами. По меньшей мере двое согласились. Об этом сообщает The Bell.

Диктатор обсуждал с олигархами планы по продолжению войны в Украине. Источники рассказали изданию, что Путин четко дал понять — прекращение боевых действий против Украины Кремль не планирует.

«Сказали, будем воевать... Пойдем к границам Донбасса», — сказали изданию несколько источников, которые знакомы с обсуждениями.

При этом Путин во время встречи выдвинул олигархам требование дать денег на войну против Украины. Идея «потрусить бизнес в трудное время» принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину, утверждают источники. Привлекать деньги, согласно идее Сечина, планируется размещение военных облигаций федерального займа (ОФЗ).

Путин не только поддержал эту инициативу, но и лично «предложил» олигархам делать «добровольные взносы». По меньшей мере двое из них согласились на «предложение» диктатора.

Например, Сулейман Керимов якобы пообещал внести в бюджет 100 млрд рублей. Еще один неназванный олигарх также пообещал крупную сумму денег — но точных цифр источники не назвали.

Напомним, что в марте, после начала операции против Ирана, США решили снять часть санкций против РФ, связанных с нефтью, обосновывая необходимостью стабилизировать мировые цены на энергоресурс. Более того, президент США Дональд Трамп предположил, что «нефтяные санкции» против России будут отменены на постоянной основе.

Такие действия стали настоящим подарком для Кремля. Еще до этого Служба внешней разведки Украины сообщила, что российская экономика вошла в фазу глубочайшего кризиса за последние 20 лет, которую сравнивают со сценарием позднего СССР. А бюджет РФ на 2026 год трещал по швам, поскольку первые месяцы были завершены с огромным дефицитом.