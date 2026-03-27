Россияне возвращаются к стационарным телефонам на фоне блокировки Telegram

Глава крупнейшего российского провайдера цифровых услуг «Ростелеком» Михаил Осеевский сообщил о существенном снижении трафика в мессенджере Telegram. Об этом сообщает TMT.

«Трафик WhatsApp вообще отсутствует — его практически нет. WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас. Быстрыми темпами растет трафик Max», — заявил он на съезде РСПП.

По словам Осеевского, после ограничения голосовой связи в иностранных мессенджерах резко выросло количество звонков через мобильную связь. Также он отметил заметное увеличение запросов на установку стационарных телефонов и добавил, что «многие очень уважаемые люди» теперь стремятся иметь «домашний» телефон.

В середине марта Роскомнадзор усилил блокировку Telegram. В частности, 14 и 15 марта зафиксировали более 18 тысяч жалоб пользователей на работу приложения. Россияне сообщали о невозможности отправлять сообщения, а также загружать фото и видео. Доступность Telegram на прошлой неделе снижалась до 80%. Однако 23 марта доля успешных подключений к мессенджеру составляла около 45%.

Напомним, 10 февраля в России снова начали замедлять Telegram. В Роскомнадзоре заявили, что мессенджер якобы системно создает инфраструктуру для «пробоя» личных данных россиян. В Telegram заявили, что не выявили никаких нарушений в работе своего шифрования, отвергнув обвинения российских властей.