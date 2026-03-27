США приостановят удары по энергообъектам Ирана

Президент США Дональд Трамп в четверг, 26 марта, заявил, что приостанавливает удары по энергетическим объектам Ирана на 10 дней. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, такое решение было принято по просьбе иранского правительства.

«По просьбе правительства Ирана ... я приостанавливаю период разрушения энергетических объектов на 10 дней до понедельника, 6 апреля 2026 года, в 20:00 по восточному времени», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что переговоры продолжаются, и добавил, что они «идут очень хорошо», несмотря на «ложные заявления об обратном со стороны фейковых СМИ».

Напомним, 23 марта Трамп заявлял о приостановлении военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после якобы «продуктивных» переговоров с Тегераном. В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг наличие переговоров между Тегераном и Вашингтоном.