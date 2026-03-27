США засекретили от НАТО размещение войск

Пентагон впервые за несколько десятилетий отказался публиковать обзор дислокации своих войск за рубежом. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на свои источники.

Вместо публикации официального документа, известного как «Обзор глобальной дислокации войск» (Global Posture Review), который является ключевым для бюджетного планирования и понимания политики США, Пентагон планирует проводить только неформальные беседы.

Этот шаг является частью тенденции нынешней администрации действовать самостоятельно и информировать партнеров и Конгресс о военных операциях уже постфактум — от ударов по судам в Карибском бассейне до войны с Ираном.

Такое решение вызовет серьезное беспокойство на Капитолийском холме и в европейских столицах, где чиновники «отчаянно нуждаются в более четком понимании» военных амбиций США, считает СМИ.

Члены комитета Сената по вооруженным силам заявили, что их даже официально не уведомили об отмене публикации документа, что усложнит их работу над оборонным бюджетом.

Союзники по НАТО опасаются, что отсутствие четкого плана может привести к «нежелательным сюрпризам» со стороны непредсказуемой администрации, которая больше сосредоточена на собственной военной мощи, чем на партнерстве.

«Мы понимаем, что нам нужно активизироваться и взять на себя гораздо больше ответственности за собственную безопасность, и мы это делаем. Но нам нужна предсказуемость», — сказал один из военных чиновников НАТО.

