Полиция Словакии открыла дело против Фицо за госизмену

В Словакии правоохранители открыли уголовное производство против премьер-министра Роберта Фицо по подозрению в государственной измене и ряде других преступлений. Об этом заявил лидер оппозиционной партии SaS Бранислав Гролинг, сообщает Aktuality.

По словам политика, основанием для действий силовиков стало заявление от партии SaS, которое поддержали тысячи граждан.

Дело уже передали из Генеральной прокуратуры в полицию для проведения расследования.

Оппозиция обвиняет главу правительства не только в государственной измене, но и в злоупотреблении властью, преступлениях против человечности и даже причастности к терроризму.

Бранислав Гролинг положительно оценил начало процесса.

«Я убежден, что Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений, поэтому ценю то, что и прокуратура, и полиция действуют в этом вопросе и не замалчивают его», — подчеркнул лидер SaS.

Уголовная жалоба основывается на действиях Фицо, касающихся энергетической безопасности. В частности, речь идет о его инициативах по прекращению поставок аварийной электроэнергии в Украину.

Гролинг отметил, что это дело стало резонансным из-за беспрецедентной поддержки общества.

«Кроме моих коллег из SaS, к этому уголовному заявлению присоединились более 13 000 человек, что делает его крупнейшим уголовным заявлением в истории», — отметил он.

Напомним, в последнее время отношения между Братиславой и Киевом обострились из-за энергетических и финансовых вопросов.