Трамп сделал тревожное заявление об Украине

Вашингтон регулярно перебрасывает вооружение между разными регионами, в частности может перенаправлять и то, что предназначалось для Украины. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает Clash Report.

Так, отвечая на вопрос о переброске боеприпасов и систем ПВО, согласованных Украине, на Ближний Восток, глава Белого дома ответил: «Мы делаем это постоянно. У нас огромное количество боеприпасов. Они есть в других странах, например, в Германии и по всей Европе... И мы иногда берем из одного места и используем для другого».

Также Трамп прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о войне в Иране.

«Я слышал, как глава Германии сказал: „Это не наша война“, имея в виду Иран. Я ответил: что ж, Украина — тоже не наша война, мы помогаем, но это не наша война. Я считал, что это было очень неуместное заявление... Но я хотел бы, чтобы все эти молодые люди перестали погибать. Я имею в виду, их убивают, это как мясорубка, то, что там происходит, — это ужасно», — отметил он.

Кроме того, он добавил, что США защищают Европу от России, хотя их это «не касается».

Вместе с тем, Трамп заверил, что США продолжают работать над решением «очень сложной ситуации» с Украиной.

Ранее Дональд Трамп выразил убеждение, что Украина и Россия близки к тому, чтобы закончить войну.