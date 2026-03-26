Стармер заявил о «войне на два фронта»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оценил ситуацию в мире. Произошло это в Хельсинки, куда он прилетел для участия в саммите лидеров стран Объединенных экспедиционных сил.

Политик сказал: «Мы должны признать, что идет война на два фронта. Есть иранский конфликт, и есть украинский конфликт».

Добавляется: «Сегодня я проведу переговоры с союзниками о том, что еще мы можем сделать. Конечно, будут обсуждаться расходы на оборону, а также обороноспособность».

Ранее в ЕС рассказали о перспективах кредита для Украины.