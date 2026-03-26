Иран приготовился к потенциальному вторжению США на остров Харк, через который проходит 90% нефтяного экспорта страны. Об этом в комментарии CNN сообщили источники, имеющие доступ к данным американской разведки.

По их словам, на острове построена многоуровневая оборона, а в последние недели Тегеран перебросил туда дополнительные войска.

Иранские военные на Харке имеют переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и противопехотные и противотанковые мины, которые они устанавливают вдоль береговой линии, чтобы помешать высадке американского десанта.

Для захвата острова США придется задействовать большие десантные силы, отмечают источники.

Операцию могут провести два экспедиционных подразделения морской пехоты, специализирующиеся на штурмах и высадке с десантных кораблей. Они насчитывают несколько тысяч морских пехотинцев, которые были развернуты на Ближнем Востоке.

В ближайшие дни в регион прибудет примерно тысяча солдат 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Бывший главком НАТО Джеймс Ставридис считает, что давление на Тегеран можно оказывать с помощью морской блокады Харка, которая сделает невозможным экспорт иранской нефти, но при этом исключит риски высадки десанта.

Напомним, президент США Дональд Трамп показал видео с бомбардировками иранского острова Харк. На черно-белой записи видны ракетные и бомбовые удары по территории острова. По данным американских СМИ, подземные склады ракет и морских мин якобы были уничтожены.

Добавим, что в Тегеране позже заявили, что добыча и экспорт нефти в Иране продолжаются без перебоев. Повседневная жизнь на острове Харк проходит в обычном режиме.