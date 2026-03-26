В ВСУ сделали заявление о механизме демобилизации

Демобилизация в украинской армии будет проходить максимально справедливо и учитывать различные факторы. Соответствующий механизм сейчас прорабатывается. Об этом сказал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Геннадий Шаповалов, сообщил Укринформ.

«Этот механизм прорабатывается. Конечно, будет максимально с учетом справедливости. Да, мы не сможем всех уволить одновременно, но механизм, как это делать, какие категории будут подпадать, — это прорабатывается. Все понимают, что без этого будет очень тяжело дальше», — заявил он.

Шаповалов признал, что затяжная война истощает, однако подчеркнул, что защищать страну «нужно до тех пор, пока Россия не остановится».

Что касается того, когда будут определены конечные сроки службы, Шаповалов отметил, что в контрактах они уже указываются, однако для мобилизованных этот вопрос «нужно рассматривать в другом ракурсе».

«Нужно тот подразделение или воинскую часть, например, заменить. Если все мобилизованные, то, конечно, мы не можем их одновременно взять и уволить, нужно, чтобы кто-то занял это место. Как это делать, как это будет работать, какие категории пойдут первыми, а какие останутся и им будет предоставлена возможность (уволиться) во вторую очередь — вот этот весь механизм уже вырабатывается», — добавил генерал-майор.

Как известно, Минобороны разработало три варианта законопроекта по демобилизации. Они предусматривают возможность долгосрочной ротации или лечения для военнослужащих, которое может длиться от трех до пяти месяцев.