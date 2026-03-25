Почти полмиллиона россиян остались без света после удара по Белгороду

В результате ракетного удара по российскому Белгороду остались без энергоснабжения 450 тысяч местных жителей. Об этом сообщил так называемый губернатор Вячеслав Гладков.

«Ночью Вооружённые силы Украины нанесли очередной массированный ракетный удар по объектам энергетики города Белгорода. Одновременно ночью около 450 тысяч человек остались без света. Это жители Белгорода и Белгородского округа, Шебекинского и Яковлевского округов. Большое количество людей испытывали перебои в подаче воды и тепла», — написал он.

Гладков заверил, что восстановительные работы практически сразу же начались. Аварийные бригады сразу вышли на места повреждений. Восстановительные работы будут продолжаться в течение нескольких дней.

Чиновник призвал россиян с пониманием отнестись к возможным перебоям в подаче электроэнергии и тепла.

В то же время Гладков констатировал, что обстановка на границе Белгородской области продолжает оставаться крайне напряжённой.

«Только за последние два дня 14 человек получили ранения, поэтому было принято решение: жителей из социальных учреждений, которые находятся непосредственно вдоль границы, которые не могут сами себе оказать помощь, будем перемещать в другие регионы», — сообщил он.

Ранее стало известно, что сегодня ночью серия мощных взрывов потрясла Белгород, что стало следствием ракетной атаки. Гладков заявил о значительных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры.