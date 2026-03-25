Тегеран отказался вести переговоры с Уиткоффом, — CNN

25.03.26 14:41
Иран через неофициальные каналы дал понять администрации президента США Дональда Трампа, что не хочет возобновлять переговоры с нынешними представителями Соединенных Штатов и предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает CNN.

По информации двух региональных источников, Тегеран не заинтересован в диалоге со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером.

Причина — глубокое недоверие после срыва предыдущих переговоров перед началом военных действий с участием Израиля и США.

Источники отмечают, что в Иране считают Вэнса более склонным к поиску компромисса и завершению конфликта, чем других представителей Вашингтона, в частности государственного секретаря Марко Рубио.

«Создается впечатление, что Вэнс намерен завершить конфликт», — сообщил один из собеседников CNN.

Впрочем, даже сторонники такого варианта признают, что участие Вэнса рискованное, ведь достичь реального прекращения войны будет чрезвычайно сложно.

В то же время, несмотря на пожелания Ирана, окончательное решение остается за Трампом. В Белом доме дали понять, что состав переговорной группы будет определять именно президент.

Пресс-секретарь администрации заявила, что к процессу будут привлечены сразу несколько фигур — Вэнс, Рубио, Уиткофф и Кушнер.

Источники отмечают, что Ирану, вероятно, придется работать с тем, кого назначит Вашингтон, даже если это не их приоритетный вариант.

Вероятная встреча между США и Ираном может состояться уже на этой неделе в Исламабаде. Однако даже сторонники переговоров оценивают шансы на ее проведение скептически.

Напомним, президент США Дональд Трамп после контактов с Ираном решил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны.

Он считает, что между Вашингтоном и Тегераном состоялись «плодотворные и конструктивные переговоры», которые могут привести к соглашению в ближайшие дни.

Тэги: Иран, переговоры, Стив Уиткофф

08.03.26 20:33

Бойко и компания стремятся к реваншу

Автор: Назар Даниленко

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
25.03.26 16:53

Ученые нашли под мертвыми реакторами Фукусимы нечто странное

25.03.26 16:17

Китайцы поведали об уникальной пользе шелковицы

25.03.26 16:14

Украинцам рассказали, какой будет погода 26 марта

25.03.26 15:45

Почти полмиллиона россиян остались без света после удара по Белгороду

25.03.26 15:13

Ученые поведали о пользе черники для беременных

25.03.26 15:04

В железнодорожных перевозках пассажиров в Украине хотят ввести важное изменение

25.03.26 14:46

В штрафах за парковку для украинцев кое-что изменилось

25.03.26 14:08

Орбан заявил, что перекрыл поставки газа в Украину

25.03.26 10:32

В Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

25.03.26 09:40

Трамп заявил, что Украина и РФ близки к соглашению, и назвал главное препятствие для мира

25.03.26 09:31

«Укрэнерго» отменило отключение на среду, 25 марта

24.03.26 16:34

В полиции объяснили, будут ли штрафовать родителей за прогулы детей в школе

24.03.26 15:03

МАГАТЭ сообщило тревожную новость с Запорожской АЭС

24.03.26 14:05

В ООН назвали число жертв войны в Украине среди гражданского населения

24.03.26 10:24

Зеленский прокомментировал масштабную атаку России на Украину

23.03.26 14:21

Теракт в Буче – стали известны подробности

23.03.26 13:47

Режим защиты украинцев в ЕС истечет в 2027 году, его могут не продлить, — СМИ

23.03.26 10:11

В Буче прогремели взрывы – ранены полицейские

19.03.26 16:40

У Трампа сделали странное заявление по поводу Лукашенко

20.03.26 11:25

Макрон сделал заявление по поводу ремонта нефтепровода «Дружба»

20.03.26 15:43

Стало известно, почему нам не хочется есть по утрам

20.03.26 16:28

Трампа увековечат в золотой монете

19.03.26 13:39

Во Львовской области произошло огненное ДТП – погиб человек

20.03.26 12:28

Зеленский сделал ряд важных заявлений по поводу войны в Украине

19.03.26 16:05

Глава Пентагона сделал неоднозначное заявление по поводу боеприпасов для Украины

19.03.26 15:37

В ЕС приняли важное решение по поводу членства Украины

19.03.26 14:59

У Трампа заявили, что Ближний Восток для США важнее, чем Украина

19.03.26 15:32

В США рассказали, как собираются бороться с ростом цен на нефть

Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?

