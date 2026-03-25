В полиции объяснили, будут ли штрафовать родителей за прогулы детей в школе

Сообщения об автоматических штрафах для родителей за пропуски занятий в школах не соответствуют действительности. Указанная информация является недостоверной и подается с искажением смысла. Об этом заявила пресс-служба Ювенальной полиции Украины.
В полиции пояснили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года № 241 внесены изменения в порядок учета детей дошкольного и школьного возраста. Эти изменения касаются исключительно учета детей, которые не охвачены обучением, а не контроля за отдельными пропусками занятий.
В случае выявления таких детей образовательные учреждения должны:
— внести информацию в соответствующие электронные системы;
— сообщить службы по делам детей и подразделения Национальной полиции.
Полицию привлекают в тех случаях, когда ребенок длительное время не посещает школу без уважительных причин, отсутствует связь с родителями или существует риск нарушения права ребенка на образование.
В таких ситуациях подразделения ювенальной превенции могут:
— выяснить причины отсутствия ребенка;
— способствовать его возвращению к обучению;
— проверить условия воспитания и безопасности.
В то же время это не является механизмом реагирования на каждый отдельный пропуск занятий.
В полиции подчеркивают, что привлечение родителей к административной ответственности возможно только в случае установления факта невыполнения обязанностей по воспитанию детей (статья 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях), что требует соответствующей проверки и правовой оценки.
Таким образом, автоматических штрафов за каждый пропуск занятий не предусмотрено, а новые правила направлены на выявление детей, которые фактически не охвачены обучением.