В полиции объяснили, будут ли штрафовать родителей за прогулы детей в школе

Сообщения об автоматических штрафах для родителей за пропуски занятий в школах не соответствуют действительности. Указанная информация является недостоверной и подается с искажением смысла. Об этом заявила пресс-служба Ювенальной полиции Украины.

В полиции пояснили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года № 241 внесены изменения в порядок учета детей дошкольного и школьного возраста. Эти изменения касаются исключительно учета детей, которые не охвачены обучением, а не контроля за отдельными пропусками занятий.

В случае выявления таких детей образовательные учреждения должны:

— внести информацию в соответствующие электронные системы;

— сообщить службы по делам детей и подразделения Национальной полиции.

Полицию привлекают в тех случаях, когда ребенок длительное время не посещает школу без уважительных причин, отсутствует связь с родителями или существует риск нарушения права ребенка на образование.

В таких ситуациях подразделения ювенальной превенции могут:

— выяснить причины отсутствия ребенка;

— способствовать его возвращению к обучению;

— проверить условия воспитания и безопасности.

В то же время это не является механизмом реагирования на каждый отдельный пропуск занятий.

В полиции подчеркивают, что привлечение родителей к административной ответственности возможно только в случае установления факта невыполнения обязанностей по воспитанию детей (статья 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях), что требует соответствующей проверки и правовой оценки.

Таким образом, автоматических штрафов за каждый пропуск занятий не предусмотрено, а новые правила направлены на выявление детей, которые фактически не охвачены обучением.