Россияне уже начали весеннее контрнаступление на востоке Украины, но из-за больших потерь Кремль уже готовит почву для его провала. Об этом говорится в отчете ISW.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что РФ бросила десятки тысяч военных в чрезвычайно изнурительные пехотные атаки.

В результате только за четыре дня погибло или было ранено более 6090 человек. Всего за последнюю неделю российские силы потеряли 8710 военнослужащих.

Аналитики отмечают, что такие масштабы потерь неприемлемы, учитывая текущие темпы мобилизации в России и, вероятно, ограничат ее возможности проводить подобные крупные наступательные операции в средне- и долгосрочной перспективе.

По оценкам ISW, в 2026 году российские войска вряд ли смогут захватить так называемый «пояс крепостей» и, скорее всего, будут достигать лишь ограниченных тактических результатов, неся при этом значительные потери.

Также эксперты отмечают, что российские власти уже готовят информационное пространство к медленному продвижению и высоким потерям.

В частности, один из депутатов Госдумы РФ 23 марта заявил, что потери неизбежны в любой войне, но российские войска будут пытаться их уменьшить, продвигаясь медленно в направлении Славянска и Краматорска.

Напомним, ранее сообщалось, что командование РФ планирует привлечь к боевым действиям весь мобилизованный личный состав, который находится в Крыму. Для этого оккупанты перебрасывают на фронт морпехов и десантников.