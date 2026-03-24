Зеленский получил важные данные от ГУР

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко, по результатам которого получил важные данные о действиях России в Украине и Иране. Об этом глава государства сообщил в Телеграм в понедельник, 23 марта.

«Первое: имеем неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму. Россия использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных по взаимодействию от партнеров на Ближнем Востоке», — написал он.

Вторая важная информация касается внутренней российской информации об активности на поле боя в Украине.

«Российское командование постоянно пытается преувеличить достижения российских войск на передовой и впоследствии использовать такие преувеличенные данные штаба группировки российского оккупационного контингента в переговорном процессе», — отметил Зеленский.

Он добавил, что, в-третьих, разведка получила четкую информацию о планах Россия развернуть наземные станции управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четыре станции на территории Беларуси.

«Будем реагировать соответственно. Поручил Олегу Иващенко проинформировать партнеров и представителей медиа относительно тех данных, которые можем сделать открытыми», — резюмировал президент.

Ранее СМИ сообщили, что Украина уменьшила зависимость от разведданных США. Утверждалось, что Европа может компенсировать Украине две трети разведывательной поддержки США, если Вашингтон сократит свое участие.