Александр Панько
24.03.26 09:52
Американские власти определили 9 апреля датой завершения войны против Ирана. В ближайшее время ожидаются переговоры Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщает Ynet.

Информацию о дате завершения войны изданию раскрыл неназванный израильский источник. По его словам, «окончание войны 9 апреля позволит Трампу прибыть в Израиль в День независимости, чтобы получить Премию Израиля».

Премия Израиля — это самая престижная премия, которая вручается в День независимости страны. Ее размер составляет 75 тысяч шекелей (около 1 млн гривен).

Собеседник Ynet также добавил, что переговоры США и Ирана пройдут уже на этой неделе в Пакистане.

«Американцы не информировали Израиль о переговорах с Калибафом (спикером парламента Ирана Мохаммедом Калибафом)», — уточнил он.

Напомним, 23 марта президент США Дональд Трамп сообщил о том, что сделка с Ираном может быть заключена в течение пяти дней или раньше. По его словам, договориться о мире захотел Тегеран.

