В КГГА рас сказали, когда киевлянам отключат отопление

В Киеве начнут выключать отопление уже 24 марта. Завершение сезона объясняют потеплением и необходимостью экономии энергоносителей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Взвешенное и своевременное решение о завершении отопительного сезона влияет и на то, чтобы киевляне не платили лишнее за услугу отопления в условиях потепления», — отметили в администрации.

Отключение отопления в жилых домах начнется уже завтра.

В то же время учреждения социальной сферы — больницы, роддома, школы и детские сады — будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей.

Напомним, в Украине отопительный сезон не имеет фиксированных дат завершения — решение принимают местные органы власти в зависимости от погодных условий. Обычно основанием является стабильное повышение среднесуточной температуры выше +8°C.

В ряде городов отопление уже выключили или планируют выключить в ближайшие дни.