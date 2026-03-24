Иранские власти согласились с тем, что у страны никогда не появится ядерное оружие. Это — один из главных пунктов потенциальной сделки с США. Об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Вашингтон уже договорился с Тегераном примерно по 15 пунктам потенциальной сделки.

«У них не будет ядерного оружия — это пункт номер один. Это пункты номер один, два и три. У них никогда не будет ядерного оружия — они с этим согласились», — заверил Трамп.

Отдельно президент рассказал, что США хотят забрать у Ирана обогащенный уран.

«Если это произойдет, это станет отличным началом для восстановления Ирана, и это все, чего мы хотим», — считает он.

Трамп добавил, что это также будет отличной новостью для для Израиля и для других стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта и Бахрейна.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Иран «очень хочет заключить сделку».

По его словам, такая сделка может быть утверждена уже в течение пяти дней или раньше.