Как скачать видео из Instagram на телефон и компьютер — бесплатно

Нашли крутой рилс, интересный туториал или видео с рецептом — и хочется сохранить, чтобы пересмотреть потом без интернета? Instagram не даёт скачать чужой контент напрямую. Но есть простой обходной путь: бесплатный онлайн-загрузчик, который работает прямо в браузере. Никаких приложений, никакой регистрации. В этой статье разберём все способы, чтобы вы могли скачать видео из Инстаграм за пару кликов — на Android, iPhone и ПК.
Сравнение всех способов
Сначала коротко о том, какие вообще варианты есть:
|
Способ
|
Подходит для
|
Качество
|
Сложность
|
Онлайн-загрузчик
|
Любой публичный контент
|
Оригинальное HD
|
Очень просто
|
Скриншот / запись экрана
|
Фото, короткие видео
|
Низкое
|
Просто
|
Встроенная кнопка Instagram
|
Только Reels (не все)
|
Оригинальное
|
Просто
|
Расширение для браузера
|
Видео и фото с ПК
|
Оригинальное
|
Нужна установка
Онлайн-загрузчик — самый универсальный вариант: работает на любом устройстве, не нужно ничего устанавливать, и качество — оригинальное HD.
Как скачать видео из Instagram через онлайн-загрузчик
Переходим на reelsvideo.io/ru — это бесплатный сервис без рекламы и без регистрации.
- Откройте Instagram и найдите видео, которое хотите сохранить.
- Нажмите на три точки (⋮ на Android или ••• на iPhone) рядом с публикацией.
- Выберите «Скопировать ссылку».
- Откройте браузер и перейдите на reelsvideo.io/ru.
- Вставьте скопированную ссылку в поле и нажмите «Скачать».
- Видео сохранится на устройство в оригинальном качестве без водяных знаков.
На Android
На Android всё работает без лишних шагов. После нажатия кнопки «Скачать» файл MP4 сразу окажется в папке «Загрузки» или в Галерее. Если видео не появилось в галерее автоматически — загляните в файловый менеджер, папка «Download».
На iPhone
На iPhone Safari иногда открывает видео в браузере вместо того, чтобы сохранить его. Вот как это обойти:
- Скопируйте ссылку в Instagram.
- Откройте Safari и перейдите на reelsvideo.io/ru.
- Вставьте ссылку и нажмите «Скачать».
- Если видео воспроизводится в браузере — нажмите и удерживайте его, затем выберите «Сохранить видео» или «Загрузить связанный файл».
- Файл окажется в приложении «Файлы» → «Загрузки». Оттуда его можно перенести в «Фото».
На компьютере (Windows и Mac)
- Откройте Instagram в браузере и перейдите к нужному видео.
- Нажмите на три точки под публикацией и выберите «Скопировать ссылку».
- Откройте новую вкладку и перейдите на reelsvideo.io/ru.
- Вставьте ссылку и нажмите «Скачать».
- Если видео открылось в браузере — нажмите правой кнопкой и выберите «Сохранить видео как».
- Файл MP4 сохранится в папку «Загрузки».
Встроенная кнопка скачивания в Instagram
В последних версиях приложения Instagram добавил возможность скачивать некоторые Reels прямо внутри приложения. Это работает только если автор ролика не отключил эту функцию в настройках. Нажмите на три точки под видео — если опция доступна, там будет пункт «Скачать».
Минус: скачивается с водяным знаком Instagram. Если это не важно — удобный способ. Если нужно чистое видео — используйте онлайн-загрузчик.
Какое качество у скачанного видео?
Онлайн-загрузчик берёт файл напрямую с серверов Instagram — в том качестве, в котором автор его загрузил. Обычно это HD 720p или Full HD 1080p. Никакого перекодирования или сжатия со стороны загрузчика не происходит.
Можно ли скачать видео с закрытого аккаунта?
Нет. Загрузчик работает только с публичными аккаунтами. Контент закрытых профилей недоступен ни через какой внешний сервис — это ограничение на уровне Instagram.
Часто задаваемые вопросы
Будет ли водяной знак на скачанном видео?
Нет. Онлайн-загрузчик скачивает оригинальный файл без добавления каких-либо логотипов или водяных знаков.
Узнает ли автор, что я скачал его видео?
Нет. Instagram не отправляет уведомления о скачивании контента через внешние сервисы.
Есть ли ограничения на количество скачиваний?
Никаких ограничений. Скачивайте сколько угодно видео, бесплатно и без регистрации.
Работает ли сервис для Reels, IGTV и обычных видео?
Да, для всех форматов. Reels, видеопосты, IGTV — вставляете ссылку на любой из них и скачиваете.
30 секунд — и видео у вас
Копируете ссылку в Instagram, вставляете на загрузить видео с Instagram через reelsvideo.io/ru, нажимаете «Скачать». Файл в оригинальном качестве, без водяных знаков, на любом устройстве. Проще не придумать.