Как скачать видео из Instagram на телефон и компьютер — бесплатно

Нашли крутой рилс, интересный туториал или видео с рецептом — и хочется сохранить, чтобы пересмотреть потом без интернета? Instagram не даёт скачать чужой контент напрямую. Но есть простой обходной путь: бесплатный онлайн-загрузчик, который работает прямо в браузере. Никаких приложений, никакой регистрации. В этой статье разберём все способы, чтобы вы могли скачать видео из Инстаграм за пару кликов — на Android, iPhone и ПК.

Сравнение всех способов

Сначала коротко о том, какие вообще варианты есть:

Способ Подходит для Качество Сложность Онлайн-загрузчик Любой публичный контент Оригинальное HD Очень просто Скриншот / запись экрана Фото, короткие видео Низкое Просто Встроенная кнопка Instagram Только Reels (не все) Оригинальное Просто Расширение для браузера Видео и фото с ПК Оригинальное Нужна установка

Онлайн-загрузчик — самый универсальный вариант: работает на любом устройстве, не нужно ничего устанавливать, и качество — оригинальное HD.

Как скачать видео из Instagram через онлайн-загрузчик

Переходим на reelsvideo.io/ru — это бесплатный сервис без рекламы и без регистрации.

Откройте Instagram и найдите видео, которое хотите сохранить. Нажмите на три точки (⋮ на Android или ••• на iPhone) рядом с публикацией. Выберите «Скопировать ссылку». Откройте браузер и перейдите на reelsvideo.io/ru. Вставьте скопированную ссылку в поле и нажмите «Скачать». Видео сохранится на устройство в оригинальном качестве без водяных знаков.

На Android

На Android всё работает без лишних шагов. После нажатия кнопки «Скачать» файл MP4 сразу окажется в папке «Загрузки» или в Галерее. Если видео не появилось в галерее автоматически — загляните в файловый менеджер, папка «Download».

На iPhone

На iPhone Safari иногда открывает видео в браузере вместо того, чтобы сохранить его. Вот как это обойти:

Скопируйте ссылку в Instagram. Откройте Safari и перейдите на reelsvideo.io/ru. Вставьте ссылку и нажмите «Скачать». Если видео воспроизводится в браузере — нажмите и удерживайте его, затем выберите «Сохранить видео» или «Загрузить связанный файл». Файл окажется в приложении «Файлы» → «Загрузки». Оттуда его можно перенести в «Фото».

На компьютере (Windows и Mac)

Откройте Instagram в браузере и перейдите к нужному видео. Нажмите на три точки под публикацией и выберите «Скопировать ссылку». Откройте новую вкладку и перейдите на reelsvideo.io/ru. Вставьте ссылку и нажмите «Скачать». Если видео открылось в браузере — нажмите правой кнопкой и выберите «Сохранить видео как». Файл MP4 сохранится в папку «Загрузки».

Встроенная кнопка скачивания в Instagram

В последних версиях приложения Instagram добавил возможность скачивать некоторые Reels прямо внутри приложения. Это работает только если автор ролика не отключил эту функцию в настройках. Нажмите на три точки под видео — если опция доступна, там будет пункт «Скачать».

Минус: скачивается с водяным знаком Instagram. Если это не важно — удобный способ. Если нужно чистое видео — используйте онлайн-загрузчик.

Какое качество у скачанного видео?

Онлайн-загрузчик берёт файл напрямую с серверов Instagram — в том качестве, в котором автор его загрузил. Обычно это HD 720p или Full HD 1080p. Никакого перекодирования или сжатия со стороны загрузчика не происходит.

Можно ли скачать видео с закрытого аккаунта?

Нет. Загрузчик работает только с публичными аккаунтами. Контент закрытых профилей недоступен ни через какой внешний сервис — это ограничение на уровне Instagram.

Часто задаваемые вопросы

Будет ли водяной знак на скачанном видео?

Нет. Онлайн-загрузчик скачивает оригинальный файл без добавления каких-либо логотипов или водяных знаков.

Узнает ли автор, что я скачал его видео?

Нет. Instagram не отправляет уведомления о скачивании контента через внешние сервисы.

Есть ли ограничения на количество скачиваний?

Никаких ограничений. Скачивайте сколько угодно видео, бесплатно и без регистрации.

Работает ли сервис для Reels, IGTV и обычных видео?

Да, для всех форматов. Reels, видеопосты, IGTV — вставляете ссылку на любой из них и скачиваете.

30 секунд — и видео у вас

Копируете ссылку в Instagram, вставляете на загрузить видео с Instagram через reelsvideo.io/ru, нажимаете «Скачать». Файл в оригинальном качестве, без водяных знаков, на любом устройстве. Проще не придумать.