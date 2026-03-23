Ученые обнаружили десятки планет, где могут обитать инопланетяне

Эксперты из Института Карла Сагана при Корнельском университете в США сделали сенсационное заявление. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые выявили, что сразу десятки планет в космосе способны обладать идеальными условиями для внеземной разумной жизни.

Говорится: «Наш анализ указывает наличие 45 каменистых миров в эмпирической зоне обитаемости и 24 в более узкой трехмерной зоне обитаемости».

Добавляется, что среди известных планет – Проксима Центавра b , которая, находясь на расстоянии примерно 4,2 светового года, остается одной из ближайших к Земле экзопланет, потенциально пригодных для жизни.

Впрочем, уточняется, что перечисленные планеты находятся так далеко от нас, что человечество на нынешнем этапе просто не в состоянии туда добраться.

Резюмируется: «Зная, какие планеты обитаемы, а какие нет, астрономы могут сосредоточится на поиске мест, в которых могут находиться экзопланеты, пригодные для жизни».

