Удары России привели к отключениям электричества в пяти областях Украины

Россияне вновь атаковали Украину. Удары привели к отключениям электричества в пяти областях.

О ситуации на утро понедельника, 23 марта, поведали в «Укрнерго».

Говорится, что новые обесточивания произошли в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Кировоградской областях.

Добавляется, что там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы.

В то же время информируется, что потребление электроэнергии в Украине снизилось на 1,4% по сравнению с показателями предыдущего рабочего дня, в пятницу.

Специалисты поясняют, что причиной этому является ясная погода в большинстве регионов, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, и перенести энергоемкие процессы на дневное время с 11-00 до 15-00. Не следует включать несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы с 17-00 до 22-00.

