В мумиях Древнего Египта обнаружили каннабис, кокаин и никотин

В 1992 году команда ученых под руководством токсиколога Светланы Балабановой заявила об обнаружении следов кокаина, никотина и каннабиса в мумиях Древнего Египта. Речь шла о останках, датируемых периодом от XI века до н.э. до IV века н.э. Об этом пишет Фокус.

Открытие сразу вызвало волну дискуссий, так как кокаин традиционно связывают с растением коки, которое растет только в Южной Америке. Это породило гипотезы о возможных трансатлантических контактах древних египтян, однако никаких археологических доказательств этому так и не нашли.

Дальнейшие исследования не подтвердили наличие кокаина или ТГК в мумиях. Ученые пришли к выводу, что, скорее всего, речь идет о загрязнении образцов. Волосы, например, способны поглощать посторонние вещества из окружающей среды, и эти следы могут сохраняться даже после очистки.

Что касается никотина, ситуация сложнее. Оказалось, что это вещество содержится не только в табаке, но и в некоторых растениях, распространенных в Европе, Азии и Африке. Так что древние египтяне могли контактировать с никотином без каких-либо связей с Новым Светом.

Отдельную роль могли сыграть и методы сохранения мумий. В XIX веке их часто обрабатывали табачной пылью и растительными инсектицидами для защиты от разрушения. Именно эти вещества могли оставить химические следы, которые позже восприняли как доказательства употребления наркотиков.

Что касается каннабиса, существуют свидетельства, что его могли использовать в Древнем Египте в лечебных целях — в частности для снятия боли или инфекций. Однако и эти данные не получили окончательного подтверждения в современных анализах.

Сегодня ученые сходятся во мнении, что сенсационные результаты 1990-х годов, скорее всего, были следствием несовершенных методов исследования и внешнего загрязнения.

