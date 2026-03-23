Представители Белого дома сообщили израильской стороне, что потенциальная операция США по восстановлению судоходства в Ормузском проливе может длиться несколько недель. Об этом сообщает Channel 12.

По данным телеканала, если Иран не выполнит 48-часовой ультиматум президента США Дональда Трампа по открытию ключевого морского пути, войну могут продолжить, чтобы дать время на проведение этой операции.

Американские чиновники также заявили израильской стороне о необходимости изменения стратегии и подчеркнули, что Вашингтон не позволит Ирану контролировать Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

«Мы используем это, чтобы заставить их упасть изнутри», — цитирует телеканал американских чиновников.

Напомним, Ормузский пролив остается открытым для судоходства за исключением судов, связанных с «врагами» Ирана. Об этом заявил представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави.