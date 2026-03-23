Украинских военных больше не будут отправлять на подготовку за границу

Украина больше не будет отправлять военных на базовую военную подготовку за границу. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин, сообщает «Милитарный».

По его словам, Генштаб планирует перенести подготовку новых военнослужащих исключительно на территорию Украины.

Такое решение украинского командования связано с тем, что инструкторы западных стран не имеют современного боевого опыта.

«Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий», — сказал Межевикин.

В то же время в Генштабе отмечают, что постоянно работают над усовершенствованием подготовки, в том числе и за рубежом.

«Великобритания — первая страна, которая предложила перенести всю подготовку в Украину и концентрировать усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности, чтобы избежать их распыления», — рассказал Межевикин.

Напомним, нынешняя программа БЗВП — не об изучении уставов, а о реальной готовности ко всем вызовам на поле боя. Рекрутов не только обеспечивают всем необходимым, но и платят зарплату.