Иран отвергает попытки найти дипломатический выход из войны, начатой США и Израилем. Это связано с властью, которую он имеет над Ормузским проливом. Об этом сообщает The Washington Post.

Иранский и европейские дипломаты, а также арабский чиновник рассказали изданию, что вместо капитуляции Тегеран усиливает нападения на своих соседей.

Он рассчитывает, что сможет усилить глобальные экономические трудности быстрее, чем администрация президента США Дональда Трампа сможет их устранить с помощью военной силы.

Нежелание Ирана капитулировать связано с властью, которую он имеет над Ормузским проливом, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок топлива.

По словам иранского дипломата, частично закрыв пролив, Иран стремится «сделать эту агрессию чрезвычайно дорогой для агрессоров».

«Мы самостоятельно противостоим крупнейшей военной супердержаве в истории», — подчеркнул он.

Арабский чиновник и европейские дипломаты отметили, что лидеры Ирана рассматривают свою способность контролировать пролив и противостоять натиску США и Израиля как краткосрочную победу.

«Пока существует этот режим, он может сеять террор в регионе, терроризировать международные рынки ценами на нефть и газ. Да, именно это для них и есть победа. Они не испытывают никакого давления, чтобы вести переговоры», — подчеркнул один из европейских дипломатов, который работает в Персидском заливе.

Источники издания рассказали, что на прошлой неделе официальные лица Катара и Омана начали контактировать с Ираном относительно возможного перемирия. Они пришли к выводу, что даже подавляющая военная сила США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшем будущем.

Иран ответил, что согласится на переговоры только при условии, что США и Израиль первыми прекратят атаки.

«Иран не будет готов прекратить атаки на американские интересы, если Вашингтон не согласится на ряд гарантий „ненападения“, включая денежную компенсацию за убытки, связанные с войной», — сказал он.

По словам одного из европейских чиновников, ранее работавшего в Иране, серия убийств высокопоставленных иранских чиновников также отбила у Тегерана желание вести переговоры.

Этот чиновник отметил, что, в частности, убийство Лариджани (секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани) подорвало перспективы переговоров, поскольку именно он обладал уникальными качествами для налаживания диалога с Западом.