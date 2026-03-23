Трамп назвал «главного врага» США после Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп раскритиковал «внутренние политические силы», назвав Демократическую партию главной угрозой для страны после Ирана. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social.

Так, Трамп подчеркнул, что после исчезновения внешней угрозы со стороны Тегерана, сейчас «наибольшая опасность для Соединённых Штатов исходит изнутри».

«Сейчас, после смерти Ирана, главным врагом Америки является радикальная левая, крайне некомпетентная Демократическая партия», — написал глава США.

Ранее Трамп заявил, что США фактически уничтожили Иран.

Израиль и США наносят удары по Ирану с 28 февраля. Трамп говорил, что цель войны — уничтожить военный потенциал Ирана и не допустить ядерного вооружения Тегерана. Иран наносит удары по Израилю и странам региона.

Напомним, президент США Дональд Трамп требует, чтобы Иран в течение 48 часов полностью открыл Ормузский пролив. В противном случае США уничтожат иранские электростанции.

В ответ Иран заявил, что нанесет массированный удар по всей связанной с США и Израилем энергетической, информационно-технологической инфраструктуре и установкам опреснения морской воды в странах Ближнего Востока.