США готовят масштабные поставки оружия на Ближний Восток

Администрация президента США Дональда Трампа решила ускорить продажу оружия на миллиарды долларов ОАЭ, Кувейту и Иордании в обход Конгресса из-за угроз со стороны Ирана. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, Государственный департамент США обнародовал обоснование чрезвычайной ситуации, которая позволяет отменить требования по длительному рассмотрению соглашений законодателями.

Такой шаг объясняют необходимостью немедленного усиления оборонительных возможностей союзников в Персидском заливе.

По данным ведомства, эти страны становятся целями для атак Ирана в ответ на военные действия США и Израиля.

Самый большой пакет помощи предназначен для Объединенных Арабских Эмиратов, где сумма сделки составляет почти 8,4 млрд долларов.

Она предусматривает поставку усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности, боеприпасов для истребителей F-16, а также систем поражения малых беспилотников и радиолокационных станций, интегрированных с комплексами THAAD.

Кроме того, Кувейт получит радары противовоздушной и противоракетной обороны на сумму 8 млрд долларов.

Для Иордании предусмотрен пакет объемом 70,5 млн долларов, который направят на поддержку авиации, закупку боеприпасов и запасных частей.

В начале марта 2026 года администрация Трампа уже использовала механизм экстренного решения для немедленной продажи Израилю 12 000 авиационных бомб в обход Конгресса.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что в войне против Ирана Соединенные Штаты фактически победили, а боевые действия «закончились в первый же час» после сокрушительных ударов. По его словам, сейчас вопрос заключается лишь в том, когда именно операция будет завершена официально.