Российский диктатор Владимир Путин уверен, что его армия продолжает захватывать территории Украины, а потому он не намерен останавливать войну. Об этом свидетельствует ежегодный доклад разведслужб США о угрозах стране.

Разведчики предупреждают, что продолжение войны может привести к её перерастанию в масштабный конфликт с НАТО вплоть до угрозы самим Соединённым Штатам.

В прошлом году российская армия продвигалась в Украине самыми низкими темпами не только за время этой войны, но и более чем за 100 лет, согласно оценке вашингтонского Центра стратегии и международных исследований.

Однако россияне продолжают оккупировать украинские территории, поэтому Москва «не видит особых причин прекращать боевые действия».

Тем не менее, в начале этого года российская армия потеряла даже те минимальные успехи, которых ценой огромных потерь личного состава достигла ранее. В феврале она потеряла больше территории, чем захватила, по оценке финской военно-аналитической группы Black Bird.

Угрозы Москвы «применить ядерное оружие» и боевое использование им в Украине баллистических ракет средней дальности двойного назначения «создают угрозу того, что региональный конфликт перерастёт в экзистенциальную угрозу для США».

Ещё одним фактором, снижающим готовность Москвы идти на компромисс в Украине, американские разведчики назвали экономическую поддержку со стороны Китая. Поставки продукции двойного назначения и технологий дают России возможность сохранять способность производить вооружение.

