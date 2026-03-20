Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что Иран больше не способен обогащать уран и создавать баллистические ракеты. Такие заявления он сделал на фоне военной кампании, которую проводит Израиль против Ирана.

По мнению Нетаньяху, достигнутые результаты свидетельствуют об ослаблении Ирана. Он подчеркнул, что страна сейчас «слабее, чем когда-либо ранее». В то же время премьер отметил, что операция еще далека от завершения и «продлится столько, сколько будет необходимо».

Основной причиной, побудившей к проведению совместных действий Израиля и США против Ирана, стало желание помешать Тегерану создать ядерное оружие.

Напомним, ранее США заверили, что не наносили удар по крупнейшему газовому месторождению Ирана — Южному Парсу. Американский чиновник отметил CNN, что удар по иранскому объекту нанес Израиль.