Соединенные Штаты Америки перебрасывают тысячи морских пехотинцев и десантные корабли в направлении Ближнего Востока, готовясь к возможной высадке в Иране. Об этом сообщает Newsmax, ссылаясь на четырех американских высокопоставленных чиновников.

Согласно источникам издания, США активизировали развертывание своих войск. В частности, оперативная группа, возглавляемая десантным кораблем USS Boxer, вместе с 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты отправляется с Западного побережья США с опережением запланированного графика. В эту группу также входят десантные транспортные корабли USS Portland и USS Comstock.

На борту этих судов находится примерно 4 тысячи военнослужащих, включая 2 500 морских пехотинцев. Корабли оснащены истребителями F-35, ракетами и оборудованием для высадки десанта.

Ожидается, что флотилия пройдет через Индо-Тихоокеанский регион к Ближнему Востоку, где соединится с десантным кораблем USS Tripoli. Позже к операции присоединятся крейсер USS New Orleans и корабль-док USS Rushmore.

Общее количество личного состава, который планируется перебросить в зону конфликта, может составить около 8 тысяч военнослужащих, из которых до 5 тысяч — морские пехотинцы.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «не боится повторения «вьетнамского сценария» в случае начала наземной военной операции в Иране.