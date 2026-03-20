Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 20 марта

С 24 февраля 2022 года по 20 марта 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 285 700 человек (+1610 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

— 11 789 (+3) танков,

— 24 254 (+21) бронемашины,

— 38 569 (+31) артиллерийских систем,

— 1 691 (+0) РСЗО,

— 1 333 (+0) средства ПВО,

— 435 (+0) самолетов,

— 349 (+0) вертолетов,

— 187 204 (+1 480) БПЛА оперативно-тактического уровня,

— 4 468 (+0) крылатых ракет,

— 33 (+0) корабля/катера,

— 2 (+0) подводных лодки,

— 84 374 (+245) единицы автомобильной техники и автоцистерн,

— 4 096 (+4) единиц специальной техники

Украинская разведка получила секретные данные о потерях РФ.