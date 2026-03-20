Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 20 марта

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 20 марта

Александр Панько
20.03.26 09:49
61
Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 20 марта

С 24 февраля 2022 года по 20 марта 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 285 700 человек (+1610 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

— 11 789 (+3) танков,

— 24 254 (+21) бронемашины,

— 38 569 (+31) артиллерийских систем,

— 1 691 (+0) РСЗО,

— 1 333 (+0) средства ПВО,

— 435 (+0) самолетов,

— 349 (+0) вертолетов,

— 187 204 (+1 480) БПЛА оперативно-тактического уровня,

— 4 468 (+0) крылатых ракет,

— 33 (+0) корабля/катера,

— 2 (+0) подводных лодки,

— 84 374 (+245) единицы автомобильной техники и автоцистерн,

— 4 096 (+4) единиц специальной техники

Украинская разведка получила секретные данные о потерях РФ.

Статьи

08.03.26 20:33

Бойко и компания стремятся к реваншу

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
20.03.26 10:33

Фон дер Ляйен сделала заявление о €90 млрд для Киева

20.03.26 10:29

Орбан набросился на ЕС с новой критикой

20.03.26 10:23

Мелони призвала к гибкости по украинским вопросам

20.03.26 10:11

США направляют десантные корабли и морских пехотинцев к Ирану, — СМИ

20.03.26 09:43

Лидеры ЕС не смогли дожать Орбана по кредиту для Украины, — Politico

20.03.26 09:26

Зеленский анонсировал встречу переговорных групп

20.03.26 09:17

«Укрэнерго» подтвердило отключение в пятницу, 20 марта

19.03.26 16:51

11 стран обратились к Украине за защитой от дронов. Киев ожидает 4 ответных шага

19.03.26 16:40

У Трампа сделали странное заявление по поводу Лукашенко

20.03.26 09:43

Лидеры ЕС не смогли дожать Орбана по кредиту для Украины, — Politico

20.03.26 09:26

Зеленский анонсировал встречу переговорных групп

19.03.26 16:27

Топливный кэшбэк в Украине заработает уже с завтрашнего дня

19.03.26 15:40

Кремль заявил о «паузе» в переговорах

19.03.26 15:37

В ЕС приняли важное решение по поводу членства Украины

19.03.26 14:45

Каллас тревожно высказалась по поводу войны в Украине

19.03.26 10:47

Разведка США спрогнозировала стратегию Кремля в войне против Украины

19.03.26 09:53

Генштаб назвал новые потери РФ в войне. Сводка за 19 марта

19.03.26 09:12

«Укрэнерго» определило объемы отключений на четверг, 19 марта

18.03.26 11:17

Украина и Британия подписали оборонную декларацию

13.03.26 16:34

В NASA рассказали о лунной миссии Artemis II

16.03.26 12:48

Зеленский назвал сумму, которую Путин заработал из-за войны в Иране

13.03.26 16:43

Иран угрожает устроить «нефтяной ад» на Ближнем Востоке в ответ на атаки США

13.03.26 13:46

Стало известно, сколько денег Испания дала Украине с начала войны

17.03.26 12:48

Под Киевом мужчина застрелил 11-летнюю дочь и покончил с собой

13.03.26 10:36

США разрешили покупать российскую нефть, но есть нюансы

13.03.26 12:41

В США прокомментировали разрешение на покупку российской нефти

13.03.26 15:33

Украинцам рассказали, какой будет погода 14 марта

16.03.26 10:29

Путин никогда не хотел переговоров и остановки войны, — Зеленский

13.03.26 16:08

США уже потратили на войну с Ираном 11 миллиардов долларов

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Новости блогосферы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
