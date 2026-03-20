Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 20 марта

С 24 февраля 2022 года по 20 марта 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 285 700 человек (+1610 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
— 11 789 (+3) танков,
— 24 254 (+21) бронемашины,
— 38 569 (+31) артиллерийских систем,
— 1 691 (+0) РСЗО,
— 1 333 (+0) средства ПВО,
— 435 (+0) самолетов,
— 349 (+0) вертолетов,
— 187 204 (+1 480) БПЛА оперативно-тактического уровня,
— 4 468 (+0) крылатых ракет,
— 33 (+0) корабля/катера,
— 2 (+0) подводных лодки,
— 84 374 (+245) единицы автомобильной техники и автоцистерн,
— 4 096 (+4) единиц специальной техники
Украинская разведка получила секретные данные о потерях РФ.