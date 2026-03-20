Лидеры стран Евросоюза на сегодняшнем саммите не смогли убедить премьера Венгрии Виктора Орбана разблокировать предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщает Politico.

О провальных попытках переубедить Орбана изданию сообщили четыре неназванных дипломата и чиновника.

По их словам, кредит обсуждали полтора часа. В ходе дискуссий четкий путь к сделке по кредиту так и не проявился.

Один из дипломатов рассказал Politico, что президент Европейского совета Антониу Кошта резко раскритиковал поведение Орбана, назвав ситуацию неприемлемой.

Как отметил источник журналистов, Кошта добавил, что действия венгерского премьера нарушают условия сотрудничества, лежащие в основе ЕС — эту «красную линию» еще не нарушал ни один лидер ранее.

Напомним, венгерские власти заблокировали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. Для того, чтобы деньги начали передавать Украине, необходимо согласие всех стран-членов ЕС.

Будапешт начал блокировать передачу кредита после того, как работа нефтепровода «Дружба» была приостановлена в результате российского удара в конце января.

Венгрия считает, что транзит российской нефти по «Дружбе» прекратился якобы по инициативе Украины.