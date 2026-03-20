«Укрэнерго» подтвердило отключение в пятницу, 20 марта

В пятницу, 20 марта, во всех регионах Украины будут действовать графики отключений электроэнергии. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 08:00 до 00:00 — графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении

В Укренерго напомнили, что причиной введения мер ограничения — последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Ситуация в энергосистеме может измениться. Поэтому гражданам стоит следить за временем и объемами отключений на официальных страницах облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно», — призвали энергетики.

Напомним, утром в четверг в трёх областях Украины произошли новые отключения электроэнергии из-за атак российских оккупантов.

Позже «Укрэнерго» объявило о возвращении графиков отключений для населения по всей Украине, а в некоторых областях вообще ввели аварийные отключения.