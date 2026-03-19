Топливный кэшбэк в Украине заработает уже с завтрашнего дня

Кэшбек на топливо заработает уже на этой неделе. Водители смогут сэкономить от 2 до 11 гривен на литре топлива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собеседника в одной из компаний, занимающейся продажей топлива и публикацию премьера в соцсетях.
По словам источника, кэшбек на топливо в Украине начнет действовать уже с пятницы, 20 марта.
Согласно данным СМИ, участие в программе будут принимать сети АЗС, которые зарегистрированы в «Национальном кэшбэке»:
— «Укрнафта»,
— OKKO,
— WOG,
— Amik Energy,
— BVS, KLO,
— Motto,
— Чипо,
— ВостокГаз,
— Автотранс,
— Манго,
— Параллель,
— Родник,
— БРСМ-Нафта.
Информированный источник РБК Украина подтвердил его правдивость.
Украинцы, которые уже пользуются «Национальным кэшбеком», получат компенсацию автоматически при оплате картой. Для того, чтобы присоединиться, необходимо открыть карту в банке-партнере и выбрать ее для расчета и выплат в «Дії».
«Это дополнительный инструмент поддержки в ответ на рост цен на топливо, который позволяет быстро помочь людям через уже работающий механизм», — пояснила Свириденко.
Использование «топливного» кэшбека будет ограничено теми же правилами, что и основная программа. Тратить полученные средства за топливо можно будет на тот же самый перечень товаров, что и нацкешбек:
— оплата коммунальных услуг;
— расчеты в заведениях питания и магазинах;
— приобретение билетов на транспорт;
— медицинские услуги;
— донаты на ВСУ или покупку военных облигаций.
Украинцы получат компенсацию в размере 15% средств за приобретенное дизельное топливо; 10% за бензин и 5% за автогаз.
Таким образом, украинцы смогут сэкономить от 2 до 11 грн на каждом литре. Максимальная сумма кэшбека на топливо — до 1000 грн на человека в месяц.
Напомним, использование «топливного» кэшбэка будет ограничено теми же правилами, что и основная программа. Тратить полученные средства за топливо можно будет на тот же самый перечень товаров, что и нацкэшбек.