Топливный кэшбэк в Украине заработает уже с завтрашнего дня

Кэшбек на топливо заработает уже на этой неделе. Водители смогут сэкономить от 2 до 11 гривен на литре топлива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собеседника в одной из компаний, занимающейся продажей топлива и публикацию премьера в соцсетях.

По словам источника, кэшбек на топливо в Украине начнет действовать уже с пятницы, 20 марта.

Согласно данным СМИ, участие в программе будут принимать сети АЗС, которые зарегистрированы в «Национальном кэшбэке»:

— «Укрнафта»,

— OKKO,

— WOG,

— Amik Energy,

— BVS, KLO,

— Motto,

— Чипо,

— ВостокГаз,

— Автотранс,

— Манго,

— Параллель,

— Родник,

— БРСМ-Нафта.

Информированный источник РБК Украина подтвердил его правдивость.

Украинцы, которые уже пользуются «Национальным кэшбеком», получат компенсацию автоматически при оплате картой. Для того, чтобы присоединиться, необходимо открыть карту в банке-партнере и выбрать ее для расчета и выплат в «Дії».

«Это дополнительный инструмент поддержки в ответ на рост цен на топливо, который позволяет быстро помочь людям через уже работающий механизм», — пояснила Свириденко.

Использование «топливного» кэшбека будет ограничено теми же правилами, что и основная программа. Тратить полученные средства за топливо можно будет на тот же самый перечень товаров, что и нацкешбек:

— оплата коммунальных услуг;

— расчеты в заведениях питания и магазинах;

— приобретение билетов на транспорт;

— медицинские услуги;

— донаты на ВСУ или покупку военных облигаций.

Украинцы получат компенсацию в размере 15% средств за приобретенное дизельное топливо; 10% за бензин и 5% за автогаз.

Таким образом, украинцы смогут сэкономить от 2 до 11 грн на каждом литре. Максимальная сумма кэшбека на топливо — до 1000 грн на человека в месяц.

