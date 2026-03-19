Польша запретит мобильные телефоны в школах детям до 16 лет

Агата Кловская
19.03.26 15:57
Польша с 1 сентября планирует запретить использование мобильных телефонов в школах детям в возрасте до 16 лет. Об этом сообщила министр образования Польши Барбара Новацкая, передает PAP.

По словам Новацкой, использование телефонов в школе «не может быть нормой», поскольку «дети зависимы от интернета».

«Сейчас мы завершаем работу над важным законодательным изменением, которое имеет решающее значение для школ и приведет к запрету использования мобильных телефонов в начальных школах с 1 сентября 2026 года», — подчеркнула она.

Новацкая добавила, что могут быть и исключения, например, по медицинским причинам.

«Родители хотят быть на связи с детьми, но будет ли это шкафчик перед каждым классом, или это будут „безопасные пакетики“, которые также вводят школы, или это будет одна корзина у учителя, выставленная на столе, — это решение школы», — отметила министр.

Напомним, депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую запретить детям до 16 лет пользоваться социальными сетями.

