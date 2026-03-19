Кремль заявил о «паузе» в переговорах

В переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона возникла «пауза». Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ в четверг, 19 марта.

«Это ситуативная пауза... Как только будут согласованы графики всех трёх сторон, прежде всего наших американских посредников, когда они смогут уделить больше внимания украинским делам, надеемся, эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трёхсторонних переговоров», — заявил Песков.

Он заверил, что продолжается работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвящённой экономическим аспектам.

Также, по словам Пескова, Россия продолжит контактировать с Украиной по вопросам обмена пленными и телами погибших военнослужащих.

«Работа в этом направлении будет обязательно продолжена», — добавил он.

Как известно, 17-18 февраля состоялся третий раунд трёхсторонних переговоров между Украиной, США в Женеве. После этого следующая встреча несколько раз откладывалась из-за войны на Ближнем Востоке, а президент Владимир Зеленский назвал текущую ситуацию с переговорами «Санта-Барбарой».

При этом СМИ сообщали, что Россия вообще может выйти из переговоров.